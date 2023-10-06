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عربي-دولي

عن أسباب تحطم طائرة بريغوجين... هل من جديد؟

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:23
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يتم التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية حول أسباب تحطم طائرة يفغيني بريجوجين.

وأشار ممثل الكرملين، إلى ضرورة انتظار تقرير حول نتائج التحقيق، وأما الشظايا الموجودة في أجساد الضحايا التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين، فهي من الحقائق التي تم إثباتها.
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وكان الرئيس بوتين، قد قال في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "أبلغني رئيس لجنة التحقيق قبل بضعة أيام بأنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية". (روسيا اليوم)
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