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عربي-دولي

بيسكوف: روسيا لا تضرب سوى "أهداف عسكرية"

Lebanon 24
06-10-2023 | 08:30
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اكد الكرملين  أن القوات الروسية لم تستهدف مطلقًا البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بعدما اتهمت كييف موسكو بالوقوف خلف هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا الخميس في قرية غروزا في الشرق بحسب ما نقلت"فرانس برس".
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية. الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون".
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