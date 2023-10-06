فوضى على متن طائرة... حيوانات تتجوّل بين الركاب (فيديو)

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أُوقِف موظف في مطار بانكوك عن العمل بعد أن صعد شخصان على متن طائرة متجهة إلى تايوان، ومعهما نحو 30 حيواناً برياً في حقيبتيهما، هرب بعضها أثناء الرحلة.ونشرت وسائل إعلام تايلاندية معلومات عن فوضى شهدتها رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت متجهة من بانكوك إلى تايبيه، بعدما لاحظ الركاب حيوانات تتجول في المقصورة، بينها ثعلب الماء.وأعلنت السلطات التايوانية أنها ضبطت 28 سلحفاة واثنتين من ثعالب الماء وحيوان الغرير واثنين من القوارض المجهولة، عُثر عليها نافقة بعد هبوط الطائرة في مطار تايوان.وأضافت السلطات أن شخصين يُشتبه في تورطهما في تهريب الحيوانات يخضعان للتحقيق. (العربية)