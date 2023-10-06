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عربي-دولي

المستشار الألماني يستقبل أمير قطر في برلين الأسبوع المقبل

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:59
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يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين يوم الخميس المقبل، وذلك حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وأضاف المتحدث أنه من المرجح أن تكون قضايا الطاقة مطروحة على جدول الأعمال.
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المانيا

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تميم بن حمد آل ثاني

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