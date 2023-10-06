المستشار الألماني يستقبل أمير قطر في برلين الأسبوع المقبل

يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين يوم الخميس المقبل، وذلك حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية.



وأضاف المتحدث أنه من المرجح أن تكون قضايا الطاقة مطروحة على جدول الأعمال.

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