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عربي-دولي
وزيرا خارجية إيران والسعودية يشددان على تعجيل التعاون المشترك في مختلف المجالات
Lebanon 24
06-10-2023
|
09:00
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أكد وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي "ضرورة تعجيل التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي".
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وافادت وكالة الانباء اليرانبة "ايرنا" بان الطرفين اتفقا على "ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه وفقا للسير السليم للعلاقات السياسية بين البلدين".
اضافت:"ونظرًا لأهمية دور التعاون الثقافي والرياضي في تعزيز أجواء الصداقة بين البلدين، فقد اتفق الوزيران، خلال التشاور حول تعزيز هذا الجزء من التعاون الثنائي، على تقديم المشورة للمؤسسات الرياضية في البلدين لحل المشكلة الأخيرة التي نشأت خلال مباراة بين ناديين من البلدين (سباهان اصفهان والاتحاد) في اطار دوري ابطال اسيا، على طريق الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم.
ونظرا لأهمية استمرار مباريات كرة القدم للأندية بين البلدين في اتجاه تعزيز التعاون الشامل، دعا وزير الخارجية السعودي، نظيره الايراني لحضور اول مباراة قادمة لكرة القدم بين البلدين في المملكة العربية السعودية".
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