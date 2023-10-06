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عربي-دولي

الجيش السوداني ينفي علاقته بالفيديو المفبرك لتصفية أسرى

Lebanon 24
06-10-2023 | 09:19
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أكّد الجيش السوداني في بيان أنه لا علاقة له بما روّجت له قوات الدعم السريع عبر مقطع فيديو مفبرك لأسرى تتم تصفيتهم بدم بارد.

واعتبر أن مكان التصوير وأسلوب المتحدثين يشير بوضوح إلى أنهم من عناصر قوات الدعم السريع.
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وأكد أن الأسرى الذين تمت تصفيتهم هم جنود يتبعون للجيش أُسِروا في أوقاتٍ سابقة على يد الدعم السريع.

وقال الجيش إن هذه المقاطع المفبركة تأتي في إطار حملة أعدتها قوات الدعم السريع وأعوانها لتزييف الحقائق.

في سياق آخر، أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي بمنطقة السامراب بمدينة بحري شمالي الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على "فيسبوك إن قوات الدعم السريع "قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري". 

وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجوماً على مقرها في ولاية جنوب دارفور، "حشدت له قوات الدعم السريع آلاف المرتزقة".

ومنذ اندلاع الاشتباكات، في منتصف أذار الماضي، يتبادل الجيش وقوات الدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلاً عن أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
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