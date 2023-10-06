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عربي-دولي

تركيا تنفي إصطدام سفينة تابعة لها بلغم في البحر الأسود

Lebanon 24
06-10-2023 | 10:16
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نفت المنظمة البحرية التركية في بيان لها اليوم الجمعة، صحة التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن اصطدام سفينة شحن تركية بلغم قبالة سواحل رومانيا.

وفي وقت سابق، أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بحرية وأمنية، أن سفينة شحن ترفع العلم التركي، اصطدمت بلغم في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا، وتعرضت لأضرار طفيفة، لكن الطاقم بخير. (روسيا اليوم)
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