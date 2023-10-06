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عربي-دولي

بوتين يشيد بالتطور الناجح للعلاقات بين روسيا وأوزبكستان

Lebanon 24
06-10-2023 | 11:00
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائايف، إن موسكو وطشقند تعملان على تطوير العلاقات بشكل ديناميكي في جميع المجالات.

وأضاف: "علاقاتنا تتطور بنجاح كبير. ونؤكد المستوى الرفيع لها وطبيعة علاقاتنا التحالفية. ونحن نتحرك في هذا الاتجاه".
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وشارك في المباحثات الجارية في الكرملين، عن الجانب الروسي  وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وتضمن جدول أعمال المباحثات، مناقشة آفاق التطوير اللاحق للعلاقات بين روسيا وأوزبكستان، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والهجرة والشؤون الإنسانية، فضلا عن المشاكل الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون العسكري- الفني.

من جانبه، قال الرئيس ميرضائايف: "بشكل عام، لا توجد بيننا قضايا لا يمكن حلها؛ نحن نعمل على تنفيذ جميع اتفاقياتنا. علاقاتنا الثنائية وصلت إلى مستوى جديد تماما. والشراكة الاستراتيجية الشاملة مستمرة في جميع المجالات".

ويشار إلى أن ميرضائايف، بدأ زيارته لروسيا في يوم أمس- زار قازان أولا. واليوم في موسكو، وقبل لقائه مع بوتين، قام بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين.   (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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