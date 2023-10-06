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"حزب العمّال" البريطاني يفوز في انتخابات فرعية في اسكتلندا

Lebanon 24
06-10-2023 | 10:44
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فاز "حزب العمّال" البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية في اسكتلندا.
 
وأشاد زعيم "حزب العمّال" كير ستارمر، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي لانتزاع "داونينغ ستريت" من رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، بـ"النتيجة المزلزلة" بعدما حصل مرشحه مايكل شانكس على أكثر من ضعف الأصوات مقارنة بمنافسته من "الحزب الوطني الاسكتلندي" المنادي بالاستقلال كيتي لودون.
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وفاز "حزب العمّال" بنسبة 58 في المئة من الأصوات، مما يشير إلى أن رئيس الحزب كير ستارمر يسير على طريق قيادة حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا إلى الفوز بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة العام المقبل. (روسيا اليوم)
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