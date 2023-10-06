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نُقِلَ إلى المستشفى... نجاة قاضٍ بارز من محاولة إغتيال في اليمن

Lebanon 24
06-10-2023 | 10:53
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أفادت مصادر محلية وطبية عن نجاة قاض يمني بارز من محاولة اغتيال، اليوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر إن رئيس المحكمة التجارية الخاضعة للحوثيين في صنعاء القاضي خالد الاثوري نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في أعقاب تعرضه لأربع طلقات على يد مسحلين ملثمين يستقلون دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة.
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وبحسب المصادر، فإن القاضي الاثوري أصيب برجليه ويديه وحالته مستقرة. (العربية)
 
 
القاضي الاثوري
 
 
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