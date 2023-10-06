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عربي-دولي

روسيا: وصول أول سفينة شحن من الصين عبر ممر "أرخص وأسرع من قناة السويس"

Lebanon 24
06-10-2023 | 11:24
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أعلنت روسيا، اليوم، وصول أول سفينة من الصين عن "طريق بحر الشمال" الذي يربط آسيا بأوروبا عبر القطب الشمالي، في ما يعدّ واحداً من طموحات موسكو لتطوير تجارتها الدولية.

وقال الحاكم الإقليمي أنتون أليخانوف على "تلغرام": "وصلت اليوم أول سفينة إلى منطقة كالينينغراد عبر طريق بحر الشمال"، لكنه لم يحدّد ماهية الشحنة. وتظهر الصور التي نشرها المسؤول الروسي سفينة حاويات تسمّى "نيونيو بولار بير" (NEWNEW POLAR BEAR).
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وأوضح أنّ السفينة غادرت شنغهاي عبر أرخانغيلسك (شمال روسيا)، قبل أن تصل إلى بالتييسك في منطقة كالينينغراد، وهي جيب روسي على أبواب الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أنّ "وجهتها النهائية هي سانت بطرسبرغ (شمال غرب).



وتخطّط شركات النقل لضمان إمكانية استخدام هذا الطريق بشكل دائم، وهو يسمى أيضاً الممر الشمالي الشرقي، الذي قال أليخانوف عنه انه "سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس".
 
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