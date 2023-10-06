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عربي-دولي
بعد انتشاره على نطاق واسع.. إغلاق خمس مدارس بسبب "بق الفراش"
Lebanon 24
06-10-2023
|
11:44
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ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن وزارة التعليم الفرنسية قررت إغلاق خمس مدارس، لإجراء عمليات تطهير من "بق الفراش"، الذي انتشر على نطاق واسع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن مدارس منتشرة في إدارات مختلفة في جنوب وجنوب شرق وشرق البلاد، وأن "بق الفراش" قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل.
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وأشارت أنباء في وقت سابق إلى أن لندن بدورها تعاني من ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "بق الفراش" بمعدل الثلثين.
كما لفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والآن يمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات. (روسيا اليوم)
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