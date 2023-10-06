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عربي-دولي

"بق الفراش" يستدعي استنفار هذه الدولة العربية

Lebanon 24
06-10-2023 | 12:30
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دعا الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية التابع لوزارة النقل في تونس كلّ آمري المعابر الحدودية البرية إلى اتخاذ التدابير الوقائية، وذلك تبعا لما تم تداوله حول انتشار "بق الفراش".

وذكر ديوان المعابر الحدودية التونسي في بلاغ اليوم بمجموعة التدابير التي يجب اتباعها، حيث دعا إلى المداومة على إجراء حملات نظافة، وتعقيم الفضاءات الداخلية للمعابر وخاصة الأماكن التي تتجمع بها المحجوزات والأثاث الذي زال الانتفاع به، رش الفضاءات الخارجية بالمبيدات المقاومة للحشرات والتنسيق مع المصالح المحلية والجهوية لرصد حالات إصابة أو إجراء حملات تعقيم مشتركة.
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كما دعا إلى إنجاز حملات تعقيم دقيقة لكافة الفضاءات بالمعبر، تحسبا لما يمكن أن ينتج عنه من اجتياح لحشرات سامة أو ظهور أوبئة محتملة.


وطالب أيضاً بإجراء عمليات تفقد يومية لجاهزية المرافق والتجهيزات بالمعابر، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لرصد أي حالات إصابة أو علامات ظاهرة.


كذلك، أكد في بلاغه على ضرورة التنسيق المستمر مع أعوان الوحدة الصحية المتواجدة بالمعابر التابعة لوزارة الصحة بغية تأمين حصص مراقبة لرصد أي علامات أمراض أو حشرات يحملها الأشخاص أو السيارات والإعلان عنها فور رصدها لاتخاذ التدابير اللازمة.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية تفعيل نظام اليقظة الصحية لمنع تفشي "بق الفراش".
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