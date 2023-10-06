25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"بق الفراش" يستدعي استنفار هذه الدولة العربية
Lebanon 24
06-10-2023
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية التابع لوزارة النقل في تونس كلّ آمري المعابر الحدودية البرية إلى اتخاذ التدابير الوقائية، وذلك تبعا لما تم تداوله حول انتشار "بق الفراش".
وذكر ديوان المعابر الحدودية التونسي في بلاغ اليوم بمجموعة التدابير التي يجب اتباعها، حيث دعا إلى المداومة على إجراء حملات نظافة، وتعقيم الفضاءات الداخلية للمعابر وخاصة الأماكن التي تتجمع بها المحجوزات والأثاث الذي زال الانتفاع به، رش الفضاءات الخارجية بالمبيدات المقاومة للحشرات والتنسيق مع المصالح المحلية والجهوية لرصد حالات إصابة أو إجراء حملات تعقيم مشتركة.
Advertisement
كما دعا إلى إنجاز حملات تعقيم دقيقة لكافة الفضاءات بالمعبر، تحسبا لما يمكن أن ينتج عنه من اجتياح لحشرات سامة أو ظهور أوبئة محتملة.
وطالب أيضاً بإجراء عمليات تفقد يومية لجاهزية المرافق والتجهيزات بالمعابر، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لرصد أي حالات إصابة أو علامات ظاهرة.
كذلك، أكد في بلاغه على ضرورة التنسيق المستمر مع أعوان الوحدة الصحية المتواجدة بالمعابر التابعة لوزارة الصحة بغية تأمين حصص مراقبة لرصد أي علامات أمراض أو حشرات يحملها الأشخاص أو السيارات والإعلان عنها فور رصدها لاتخاذ التدابير اللازمة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية تفعيل نظام اليقظة الصحية لمنع تفشي "بق الفراش".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: مايا دياب بشعر أسود وملابس غريبة.. والجمهور ينتقدها: "شو هاللبس متل الشحادين!"
Lebanon 24
بالفيديو: مايا دياب بشعر أسود وملابس غريبة.. والجمهور ينتقدها: "شو هاللبس متل الشحادين!"
04:32 | 2023-10-06
06/10/2023 04:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة الدورة جرس إنذارٍ لمرحلة ليست سهلة: هكذا يتحرّك السوريون!
Lebanon 24
حادثة الدورة جرس إنذارٍ لمرحلة ليست سهلة: هكذا يتحرّك السوريون!
03:00 | 2023-10-06
06/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
09:58 | 2023-10-06
06/10/2023 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة داخل متاجر الغذاء في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة جديدة داخل متاجر الغذاء في لبنان.. ما هي؟
02:15 | 2023-10-06
06/10/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
Lebanon 24
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
08:00 | 2023-10-06
06/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2023-10-06
بايدن دعا إيران إلى الإفراج عن الناشطة نرجس محمدي
17:30 | 2023-10-06
توقيف ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية
16:54 | 2023-10-06
بطلب من القائد العام لقوات الناتو.. وصول تعزيزات الى كوسوفو
16:35 | 2023-10-06
ضربات تركية جديدة على سوريا.. هذه المواقع استهدفت مساء اليوم
16:20 | 2023-10-06
تركيا تنفي مقتل 5 جنود أتراك في سوريا
16:10 | 2023-10-06
"قسد" تعلن مقتل 5 جنود بهجوم على قاعدتين للجيش التركي
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
07/10/2023 01:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
07/10/2023 01:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
07/10/2023 01:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24