لم يتقدم أحد.. انتهاء اليوم الثاني من مدة الترشح لانتخابات في مصر

قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القاضي أحمد بنداري: "تم انتهاء اليوم الثاني من الأيام العشرة المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة دون أن يتقدم أي أحد بأوراقه إلى الهيئة"، وفق تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ويتقدم الراغب في الترشح بأوراقه بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وسط القاهرة، و"لم يتقدم أحد في اليوم الأول للترشح"، بحسب تصريحات أدلى بها بنداري أمس الخميس.

في سياق متصل، أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في بيان، الجمعة، عقد مؤتمرها الصحفي الأول غدا السبت، لإعلان تدشين الحملة، وذكر تفاصيل إجراءات الترشيح.

وفي 25 أيلول الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لرئاسيات مصر، ويشمل فتح باب الترشح الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول الجاري.

ويحق للمرشح المتوفرة فيه الشروط أو وكيل قانوني عنه التقدم بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب ضوابط إجراء الانتخابات.

والاثنين الماضي، أعلن السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول المقبل.

وستكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 كانون الأول من العام الجاري، لمدة 3 أيام، تحت إشراف قضائي كامل. (الأناضول)