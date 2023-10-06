Advertisement

عربي-دولي

غياب تام لملف الهجرة.. قمة غرناطة تصدر بيانها الختامي

Lebanon 24
06-10-2023 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1114321-638322189213243052.png
Doc-P-1114321-638322189213243052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قادة الدول الأوربية في البيان الختامي لقمة غرناطة عن البدء عملية تحديد التوجهات والأولويات السياسية العامة للاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، وتحديد مسار عمل استراتيجي لتشكيل مستقبلنا المشترك لصالح الجميع. 
Advertisement
وبحثت القمة الأوربية عدد من القضايا الجيوسياسية وعلى رأسها أزمة إقليم قره باغ، ولكن غياب رئيسَي أذربيجان وتركيا عرقل الوصول لحل بشأن الإقليم الذي اجتاحته المتنازع عليه بين أذربيجان أرمينيا

وخلا البيان الختامي لقمة غرناطة من أي فقرة مخصصة لقضية الهجرة، التي شهدت انقسامات كبيرة بين دول الاتحاد، حيث يطالب بعضها بتشديد الإجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية. 
 
وأكد المجتمعون على تعزيز الجاهزية الدفاعية والاستثمارية في القدرات من خلال تطوير القاعدة التكنولوجية والصناعية للكتلة الأوربية.

وجاء في البيان الختامي: "سلطت الحرب العدوانية الروسية الضوء بشكل أكبر على قوة العلاقات عبر الأطلسي".

وأكدت القمة على التركيز "بشكل خاص على كفاءة الطاقة والموارد، والتدوير، وإزالة الكربون، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-10-06
17:30 | 2023-10-06
16:54 | 2023-10-06
16:35 | 2023-10-06
16:20 | 2023-10-06
16:10 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24