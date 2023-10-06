ماكرون يعلن موقفه من توسيع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته "المضي بوتيرة أسرع بكثير" بتوسيع الاتحاد الأوروبي، معلناً بدء المحادثات بين الدول الأعضاء بهذا الخصوص بينما لا قرارات بعد في هذه المرحلة.



وقال الرئيس ماكرون للصحفيين اليوم، عقب القمة الأوروبية غير الرسمية في غرناطة: "نحن على قناعة بأن علينا المضي بوتيرة أسرع بكثير" بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه "متمسك جدا بتحديد هدف طموح ودقيق".

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وقال الرئيس ماكرون للصحفيين اليوم، عقب القمة الأوروبية غير الرسمية في غرناطة: "نحن على قناعة بأن علينا المضي بوتيرة أسرع بكثير" بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه "متمسك جدا بتحديد هدف طموح ودقيق".

ولفت الى انه "لكن حاليا لا يزال من المبكر حدوث ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار. هناك إجماع على القول إننا نواجه تحولا حقيقيا في رؤيتنا الجيوسياسية لأوروبا خاصتنا".



وتابع: "علينا أن نكون مبتكرين بشكل خاص، وقد اقترح العديد منا أيضا طريقة وطموحا جديدا في ما يتعلق بالتوسيع الاتحاد".

ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في الخريف توصياتها لفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.





يشار الى ان 5 دول في غرب البلقان مرشحة أيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.