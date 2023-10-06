المغرب.. صرف أول دفعة دعم مادي للأسر المتضررة من الزلزال

بدأ المغرب، اليوم، صرف ‏مساعدات عاجلة ‏بقيمة 2500 درهم (250 دولارا) شهريا لمدة عام كامل، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، لتجاوز أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد 8أيلول الماضي.‏

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تواصل مبادرات حكومية وغير حكومية لمساعدة المتضررين من الزلزال المغرب الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.

‏وأفاد بيان للحكومة بأنه يمكن للأسر المتضررة التي لم تحصل على مساعدات مالية خلال الفترة ‏المذكورة تقديم التماس بالموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية لدراسته والبت فيه.‏

كما تواصل عدد من الجمعيات غير الحكومية عملية دعم المتضررين، خاصة تشييد منازل مصنوعة من الخشب، وتهيئة بعض الأماكن للصلاة، أو المدارس.

ووفق إحصاءات رسمية بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد القرى المتضررة 2930 دوارا، ما يمثل ثلث القرى في المنطقة.

ويُنتظر أن تقدم السلطات المغربية أيضا في دعم آخر مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، بحسب الديوان الملكي.