قلق أوروبي من تزايد العنف بالأراضي الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه من ارتفاع مستوى العنف في بلدة حوارة الفلسطينية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي: "نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في بلدة حوارة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "في أعقاب إطلاق نار على عائلة إسرائيلية في حوارة، اجتاح عشرات المستوطنين البلدة، حيث قتل فلسطيني وأصيب العشرات".

وطالب الاتحاد الأوروبي "بضمان المساءلة وحماية المدنيين".

وتشهد حوارة توترا متصاعدا منذ مطلع 2023، تتخلله اعتداءات متكررة على السكان الفلسطينيين، وعمليات إطلاق نار تستهدف إسرائيليين.

كما تشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا، تزداد حدته مع اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. (الأناضول)