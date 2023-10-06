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عربي-دولي
"عصابة" تحتكر أشهر الأسواق في الرياض.. بائعة تفضح الأمر وتكشف تفاصيل
Lebanon 24
06-10-2023
|
14:29
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افادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن فتاة سعودية تعمل في محل لبيع الفساتين، ساعدت الجهات الرقابية على لفت النظر إلى وجود عصابة يترأسها أحد الوافدين من جنسية عربية، وتسيطر على سوق للفساتين وتدر الكثير من الأموال.
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وروت بائعة سعودية تفاصيل عملها لدى وافد عربي لم تره طوال فترة عملها على مدار عامين وقالت: "لم أره نهائيا ولا أعرف عنه أي شي. وأنا أتواصل مع مشرف المحل وهو من جنسية عربية".
وذكر التقرير الذي بثته "الاخبارية": "عامان وهي تعمل موظفة لدى وافد من جنسية عربية بلا تأمينات طبية ولم تتعامل في عملها مع أي مواطن سعودي وفي نهاية كل يوم يأتي الوافد لجمع الغلال والأموال وفي نهاية الشهر يقدم لها راتبا زهيدا. أما الأرباح فيستحوذ عليها هذا الوافد".
وأكدت القناة أن سوق الفساتين يدر الكثير من الأموال إلا أنها تحت سيطرة فئة من العمالة الوافدة. وتقع تلك السوق في العاصمة الرياض.
عربي-دولي
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