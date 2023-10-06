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روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

Lebanon 24
06-10-2023 | 15:30
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة في محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك مساء اليوم.

 وأوضحت الوزارة في بيان: "يوم 6 أكتوبر، في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

هذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، عن اسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود استهدفت القرم.

 

وأكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، للسكان عن وجود نظام دفاع جوي يعمل في المنطقة. محذرا أنه لا ينبغي لمس حطام المسيرات عند اكتشافها، ومن الأفضل الاتصال بالخدمات الخاصة. (روسيا اليوم)

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