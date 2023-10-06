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عربي-دولي

رداً على موسكو.. واشنطن تطرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية

Lebanon 24
06-10-2023 | 15:15
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أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة طردت اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في واشنطن، ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو مؤخرا.

وذكر المتحدث في تصريح لـ"الحرة" انه "بعد قيام الاتحاد الروسي بطرد اثنين من الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأميركية في موسكو ردت وزارة الخارجية بالإعلان عن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصين غير مرغوب فيهما"، وقال: "لن تتسامح وزارة الخارجية الأميركية مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا". 
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كما شدد أن "خطوات الخارجية الأميركية تبعث برسالة واضحة مفادها أن الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".

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