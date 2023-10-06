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عربي-دولي

بينها الخيار العسكري.. خبير يكشف عن 3 مسارات لإنهاء أزمة سد النهضة

Lebanon 24
06-10-2023 | 15:48
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أشار خبير المياه المصري عباس شراقي الى أنه يتوقّع قيام مصر بتحرك دبلوماسي على مستوى كبير وبالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى 3 مسارات لإنهائها.


واعتبر شراقي في تصريح لصحيفة "عكاظ" أن الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة، تدفع مصر إلى التحرك بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، وتتهدّد دولتي السودان ومصر".
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كما توقع إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من تشرين الاول الجاري بعد فشل الجولتين الأخيرتين، فضلا عن جولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.

كذلك، حدّد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة، الأول يتمثل في الاستمرار في المفاوضات، الثاني بتوقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح ليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا. أما المسار الثالث فيتمثل في اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.

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