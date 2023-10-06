"قسد" تعلن مقتل 5 جنود بهجوم على قاعدتين للجيش التركي

نشر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" يوم الجمعة، بيان وأشارفيه إلى أن: قوات التحالف الدولي استهدفت يوم الخميس طائرة مسيرة تركية بسبب اقترابها من إحدى مقراتها.خلاله مقتل 5 جنود أتراك في عمليتين نوعيتين استهدفتا قاعدتي "باب الفرج" و "عبد الحي" التركيتين.

وقال المركز الإعلامي في البيان: "في إطار عمليات رد "قوات سوريا الديمقراطية" على هجمات واعتداءات الجيش التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين ضد القواعد التركية".

وأفاد بأن "الهجوم على القاعدتين أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة العشرات".

وأوضحت أن "الهجوم طال معظم المؤسسات الخدمية والاقتصادية ومحطات الطاقة (النفط والكهرباء) والمياه، إضافة إلى بعض المقرات العسكريّة والمنشآت المدنية والقرى الآهلة بالسكان".

وأكدت أن "القصف أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة العشرات بجروح، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت الحيوية".

وشددت في بيانها على أنها "سترد بقوة على كل هجوم يستهدف أمن واستقرار مناطقهم". (روسيا اليوم)