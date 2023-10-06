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تركيا تنفي مقتل 5 جنود أتراك في سوريا

Lebanon 24
06-10-2023 | 16:20
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نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية ما أعلنته "قوات سوريا الديمقراطية" عن مقتل 5 جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على قصف تركي بطائرات مسيرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكان المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" قد نشر يوم الجمعة بيانا أعلن من خلاله مقتل 5 جنود أتراك في عمليتين نوعيتين استهدفتا قاعدتي "باب الفرج" و"عبد الحي" التركيتين.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع التركية مقتل جندي تركي متأثرا بجروحه بعد هجوم صاروخي في سوريا.

وأفادت الوزارة بأن الجندي أصيب في ضربة صاروخية على قاعدة للجيش التركي في بلدة دابق بشمال سوريا.

وتأتي الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان يوم الأحد وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين. (روسيا اليوم)
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