ضربات تركية جديدة على سوريا.. هذه المواقع استهدفت مساء اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم، توجيه ضربات جوية جديدة على مواقع تابعة للوحدات الكردية في الشمال السوري.





كما كشفت أنه تم تدمير 15 موقعا بعضها يتحصن فيها قيادات من الوحدات الكردية.



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