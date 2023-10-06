Advertisement

عربي-دولي

ضربات تركية جديدة على سوريا.. هذه المواقع استهدفت مساء اليوم

Lebanon 24
06-10-2023 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1114368-638322313278484623.jpg
Doc-P-1114368-638322313278484623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم، توجيه ضربات جوية جديدة على مواقع تابعة للوحدات الكردية في الشمال السوري.


كما كشفت أنه تم تدمير 15 موقعا بعضها يتحصن فيها قيادات من الوحدات الكردية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تنفي مقتل 5 جنود أتراك في سوريا
lebanon 24
07/10/2023 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: وزير خارجية تركيا أكد لنظيره الأميركي أن بلاده ستواصل عملياتها في العراق وسوريا ضد المسلحين الأكراد (الشرق)
lebanon 24
07/10/2023 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: أمير عبد اللهيان: اقترحنا أن تتفق دمشق وأنقرة في الجلسة الرباعية المقبلة على تعهد تركيا أولاً بإخراج قواتها العسكرية من سوريا
lebanon 24
07/10/2023 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري لحقوق الإنسان: 23 قتيلًا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا في شمال شرق سوريا
lebanon 24
07/10/2023 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-10-06
17:30 | 2023-10-06
16:54 | 2023-10-06
16:20 | 2023-10-06
16:10 | 2023-10-06
16:00 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24