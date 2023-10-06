بطلب من القائد العام لقوات الناتو.. وصول تعزيزات الى كوسوفو

اشار حلف الناتو الى وصول 200 عسكري بريطاني إضافي إلى كوسوفو لتعزيز قوات KFOR للحلف المنشورة في الإقليم الصربي.



وقال الحلف في بيان اليوم، إن التعزيزات التحقت بالقوة الذي كان تعدادها يبلغ 400 فرد.

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من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الإضافية تم إرسالها بطلب من القائد العام لقوات الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي، في أعقاب الاعتداء على شرطيين في كوسوفو يوم 24 ايلول الماضي، والتوترات في المنطقة، مشيرة إلى أن التعزيزات تشمل ليس فقط العسكريين، بل ومئات القطع من المعدات العسكرية التي يجري نقلها بحرا وجوا.