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توقيف ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية

Lebanon 24
06-10-2023 | 17:30
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أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف ضابط صف سابق في الاستخبارات العسكرية الجمعة في الولايات المتحدة واتّهامه بمحاولة تسليم معلومات تتعلّق بالدفاع الوطني إلى الصين.
وخدم جوزيف دانيال شميت (29 عاما) في الجيش من مطلع 2015 إلى مطلع 2020 وعمل خصوصا في كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم 109 المنتشرة في قاعدة لويس ماكورد العسكرية بولاية واشنطن، بحسب بيان للوزارة.
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ويُشتبه في أن شميت قام بعد وقت قصير من تركه الجيش عام 2020 بالاتصال بالقنصلية الصينية في تركيا، وبعد ذلك مع أجهزة الأمن الصينية عبر بريد إلكتروني عارضا عليها معلومات حول الدفاع الوطني.
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