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بايدن دعا إيران إلى الإفراج عن الناشطة نرجس محمدي

Lebanon 24
06-10-2023 | 18:30
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إيران، الجمعة، إلى الإفراج "الفوري" عن الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، مشيدًا بشجاعتها التي لا تتزعزع بعدما مُنحت جائزة نوبل للسلام.
وقال بايدن في بيان: "هذه الجائزة اعتراف بأن العالم لا يزال يسمع صوت نرجس محمدي الصارخ الداعي إلى الحرية والمساواة"، مضيفًا: "أحضّ حكومة إيران على الإفراج الفوري عنها وعن زملائها المدافعين عن المساواة الجندرية".
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يأتي ذلك في وقت، استنكرت فيه طهران منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي، ووصفت الأمر بأنه تحيّز وخطوة تهدف إلى تسييس الجائزة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "الإجراء الذي اتخذته لجنة نوبل للسلام هو تحرك سياسي يتماشى مع سياسات التدخل المعادية لإيران التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية".
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