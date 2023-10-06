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بضربات جوية.. تركيا تستهدف المسلحين الأكراد في شمال سوريا

Lebanon 24
06-10-2023 | 23:22
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أكدت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الجمعة، تنفيذ الجيش ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الضربات الجوية في شمال سوريا "دمرت 15 هدفا منها مخابئ ومستودعات".
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وأضاف البيان أن الضربات الجوية أسفرت عن "تحييد العديد من المسلحين".

ولم يذكر البيان المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية التركية.

كذلك شنت القوات التركية في وقت سابق أمس الجمعة هجوما على المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشرق تركيا، وقالت أنقرة إنها ستواصل تدمير قدرات المسلحين في جميع أنحاء المنطقة وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش "حيّد" 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية.

ووفق أنقرة فإن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا مساء الخميس.

وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.(سكاي نيوز)


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