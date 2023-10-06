تطور خطير.. اطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو اسرائيل

ذكرت وكالة "فرانس برس"، صباح السبت، أن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

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