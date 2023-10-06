Advertisement

عربي-دولي

تطور خطير.. اطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو اسرائيل

Lebanon 24
06-10-2023 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1114417-638322586250541534.jpg
Doc-P-1114417-638322586250541534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "فرانس برس"، صباح السبت، أن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه قبر يوسف في نابلس لتأمين دخول المستوطنين (الجزيرة)
lebanon 24
07/10/2023 07:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و20 إصابةً من جراء اقتحام الجيش الاسرائيلي مدينة جنين
lebanon 24
07/10/2023 07:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الاسرائيليون غافلون عن أن المقاومة في الضفة الغربية هي ارادة الشعب الفلسطيني وأن هذا الشعب يقاتلهم منذ 75 عاماً أي قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران
lebanon 24
07/10/2023 07:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شاب فلسطيني جراء إطلاق القوات الاسرائيلية الرصاص الحي عليه في مخيّم بلاطة شرق نابلس
lebanon 24
07/10/2023 07:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

فلسطين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:20 | 2023-10-07
23:33 | 2023-10-06
23:26 | 2023-10-06
23:26 | 2023-10-06
23:22 | 2023-10-06
23:12 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24