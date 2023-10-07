واشنطن ترد على موسكو.. وتطرد اثنين من مسؤولي السفارة الروسية لديها

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طردت الولايات المتحدة اثنين من مسؤولي السفارة الروسية لديها بعدما طردت روسيا في وقت سابق دبلوماسيين أميركيين من السفارة الأميركية لدى موسكو.وذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية "ردا على طرد روسيا الاتحادية المزعوم لدبلوماسيين اثنين من السفارة الأميركية لدى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية أن مسؤولين من السفارة الروسية يعملان في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".وقال المتحدث: "لن تتسامح الوزارة مع نهج الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا"، مضيفا أن "الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تكشف عنه في وزارة الخارجية الروسية تأكيده طرد المسؤولين قائلا إن القرار لا أساس له.وأضاف أن واشنطن استغلت طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين في 14 سبتمبر "تورطا في أنشطة تجسس".ونقلت الوكالة عن المصدر قوله "لسنا مهتمين بالتصعيد، لكن إن استمرت الأفعال العدائية، كالعادة، سنرد بحزم".وأعلنت روسيا في 14 أيلول طرد مسؤولين أميركيين اتهمتهما بالعمل مع مواطن روسي متهم بالتعاون مع دولة أجنبية.(العربية)