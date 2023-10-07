تسلل عشرات المسلحين من قطاع غزة إلى إسرائيل.. وفيديوهات توثق

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين تسللوا من قطاع غزة إلى "الغلاف" في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع، صباح اليوم السبت.



وطالب المتحدث سكان المناطق المحيطة بغزة البقاء في منازلهم.



ورصدت مقاطع فيديو عشرات المسلحين الذين تسللوا من القطاع المحاصر إلى مناطق إسرائيلية محيطة به، صباح السبت.

#قطاع_غزة | إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة تسلل مسلحين إلى مستوطنات غلاف #غزة والطلب من السكان إغلاق منازلهم



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👇https://t.co/xRD49IS6V2#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/ycIMHGei3D — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@ALBNSH2030) October 7, 2023 Advertisement

وفي فيديو التقط في سديروت شمالي قطاع غزة، يمكن مشاهدة مركبات للمسلحين الذين تسللوا إلى المدينة.

ليري شافيط:

هكذا يبدو الأمر في أحد الأحياء بعد تسلل مسلحين pic.twitter.com/4WFmTRiURf — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) October 7, 2023

وتأتي عمليات التسلل في أعقاب هجوم بأكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة على مناطق ومدن إسرائيلية.



وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "محاولة تسلل مسلحين إلى غلاف غزة" في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع، التي طلب من سكانها إغلاق منازلهم.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات المسلحين تسللوا داخل مستوطنات غلاف غزة.(العربية)



