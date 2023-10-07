مقاتلون فلسطينيون يسيطرون على دبابات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة ويأسرون جنودا (فيديو)

نشر إعلام تابع لحركة حماس صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مؤكدا أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.



كما أظهرت مشاهد أخرى استيلاء مقاتلين فلسطينيين على جيب عسكري إسرائيلي والعودة به إلى غزة.

صور جديدة للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف #غزة#العربية pic.twitter.com/0s1nWyzsiO — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023 Advertisement

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بدء عملية ضد إسرائيل.



وقال الضيف في بيان للحركة إن عملية "طوفان الأقصى" شملت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل.



وأضاف "اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة".



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم حالة تأهب الحرب بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل الاسرائيلي.(العربية)







