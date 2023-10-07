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فيديو ينتشر: احتراق دبابة إسرائيلية.. وفلسطينيون يعودون بعربة عسكرية إلى غزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 02:31
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انتشرت مقاطع فيديو أظهرت احتراق دبابة إسرائيلية على الحدود مع غزة، ومركبة عسكرية إسرائيلية عاد بها فلسطينيون إلى القطاع، في إطار هجوم مفاجئ صباح السبت.
 
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وكان مسلحون فلسطينيون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، بينما أطلق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في الهجوم الذي أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عنه.
 
 
 
 

وذكرت خدمات الطوارئ أن امرأة إسرائيلية قُتلت، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل ومدينة القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات في شوارع المدينة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، وطلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع القوات الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.(سكاي نيوز)

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