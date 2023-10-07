فيديو ينتشر: احتراق دبابة إسرائيلية.. وفلسطينيون يعودون بعربة عسكرية إلى غزة

انتشرت مقاطع فيديو أظهرت احتراق دبابة إسرائيلية على الحدود مع غزة، ومركبة عسكرية إسرائيلية عاد بها فلسطينيون إلى القطاع، في إطار هجوم مفاجئ صباح السبت.

الاستيلاء على دبابة العدو واسر 3 جنود

اللهم انصر ابطال المقاااومة#طوفان_الاقصي #سرايا_القدس #غزة pic.twitter.com/T9cW3pAjKh — محمد الباقر الوائلي (@Eng_Albaqer) October 7, 2023 Advertisement

وكان مسلحون فلسطينيون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، بينما أطلق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في الهجوم الذي أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عنه.