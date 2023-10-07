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عربي-دولي

بطائرات شراعية.. فلسطينيون يتسللون إلى إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2023 | 02:39
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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر فلسطينيون يستخدمون ما يشبه الطائرات الشراعية للدخول إلى إسرائيل، صباح اليوم السبت، وذلك في إطار الهجوم الذي شنته حركة "حماس".

ويظهر الفيديو، الذي لم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية" التحقق منه، ما يشبه طائرة شراعية، وهي آلة بدون محرك تحملها الرياح، للعبور إلى منطقة في جنوب إسرائيل، في وقت مبكر من السبت.
 
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ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، مضيفا أنه طُلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع قوات الدفاع الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".

وذكرت خدمات الطوارئ أن امرأة إسرائيلية قُتلت، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل. (سكاي نيوز)

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