"القسام" تنشر صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

بعد أكثر من 4 ساعات من بدء عملية "طوفان الأقصى" ضدّ إسرائيل، نشرت "كتائب القسام" صوراً لمقاتليها داخل مستوطنات غلاف غزّة.



وأفادت مصادر صحافية في غزة بأنّ "الفصائل أسرت 5 جنود إسرائيليين حتى اللحظة".

كتائب القسام تنشر صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة#الأخبار pic.twitter.com/87AwUXdplY — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 7, 2023 Advertisement

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأنّ إسرائيل تتعرّض لعملية "تسلّل "إرهابية" تقوم بها "حماس"، وسنفعل كل شيء لحماية أنفسنا".



وقال الرئيس الإسرائيلي: "نواجه ساعات صعبة".



وانتشر مقطع فيديو لفلسطينيين يستخدمون ما يُشبه الطائرات الشراعية للدخول إلى إسرائيل، صباح اليوم، في إطار الهجوم الذي شنته حركة "حماس"، وذلك لتنفيذ إنزال جويّ.



ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ "المسلحن تسلّلوا إلى إسرائيل من الجو والبر والبحر".



وأعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل من غزة إلى إسرائيل، وأفاد بيان للحركة بأن عناصرها تقوم بعملية في إسرائيل أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها انضموا إلى حماس في الهجوم على إسرائيل.





