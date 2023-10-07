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إصابة قائد عسكري إسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.. من هو؟

Lebanon 24
07-10-2023 | 03:25
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة قائد عسكري خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين اقتحموا الأراضي الإسرائيلية، صباح اليوم السبت.

وقالت المصادر إن قائد المنطقة الجنوبية المشرف أمير كوهين أصيب بجروح طفيفة، خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين.
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كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق عدة طرقات في المناطق القريبة من قطاع غزة، إلى جانب إغلاق عدة مطارات في البلاد.

ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، وطلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع قوات الدفاع الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".(سكاي نيوز)


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