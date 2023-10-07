زلزال بقوة 6.3 درجات في المكسيك

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أفادت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، في بيان لها اليوم السبت، بتسجيل هزات بقوة 6,3 درجات في ولاية أواكساكا جنوب البلاد. حسبما نقلت "روسيا اليوم".وجاء في بيان الخدمة، المنشور على الشبكة الاجتماعية X: "بشكل مبدئي يمكن القول إن الزلزال كان بقوة 6,3 درجة ووقع على بعد 13 كلم شمال غرب ماتياس روميرو في ولاية أواكساكا. وكان مركز الهزات على عمق 10 كلم" .وأشار مراسل وكالة "نوفوستي" إلى أن منظومة تحذير السكان من مخاطر الزلازل، عملت في مكسيكو سيتي.ووفقا له، تم إجلاء سكان بعض المناطق لفترة وجيزة من منازلهم.وبحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شعر سكان بعض مناطق العاصمة بالهزات الأرضية.