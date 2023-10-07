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زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب غرب أفغانستان

Lebanon 24
07-10-2023 | 03:39
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 ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات غرب أفغانستان (المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي) نقلا عن "فرنس برس".
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