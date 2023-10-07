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عربي-دولي
ردا على "طوفان الأقصى".. إسرائيل تُطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس
Lebanon 24
07-10-2023
|
04:22
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أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حركة حماس في قطاغ غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الجيش يطلق السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".
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وكشف أن "عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".
وأضاف أدرعي في تغريدة لاحقة: "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".
وتابع: "تم استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم. الإعلان عن تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".
وتأتي "السيوف الحديدية" ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنها وبدأها الجناح المسلح لحماس، صباح السبت.
وشملت عملية حماس إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "حركة حماس المسلحة بدأت حربا ستنتصر فيها إسرائيل"، مبرزا أن حماس "ارتكبت خطأ فادحا".(سكاي نيوز)
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