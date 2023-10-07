بعد هجوم حماس.. هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لهروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين في مناطق قرب قطاع غزة، اليوم السبت.



وفي الفيديو، يمكن رؤية أعداد كبيرة من المستوطنين يغادرون سياراتهم ويركضون في اتجاه واحد، فيما يسمع دوي إطلاق نار.

ويأتي الهروب بالتزامن مع "العملية المشتركة" التي تنفذها حركة حماس، وتشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.



كما أفاد صحفي في وكالة "فرانس برس" بفرار المئات من سكان قطاع غزة من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من القطاع.



وشوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي طلب من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.



وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".



وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "حماس تشن حربا على دولة إسرائيل".(سكاي نيوز)



