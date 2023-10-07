بعد الهجوم على إسرائيل.. نتنياهو يكشف عن "قراره الأول" ويتوعد

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب"، في أول تعليق له على الهجمات المستمرة منذ صباح اليوم السبت بين حماس وإسرائيل.وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "نحن في حالة حرب، ولسنا في عملية".وأضاف: "شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".وتابع: "لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الإرهابيين الذين تسللوا، وأمرت بعملية كبيرة - تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق".وصباح السبت، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "حركة حماس المسلحة بدأت حربا ستنتصر فيها إسرائيل"، مبرزا أن حماس "ارتكبت خطأ فادحا".(سكاي نيوز)