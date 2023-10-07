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عربي-دولي

الولايات المتحدة تدين هجوم "حماس": الصور أزعجتنا

Lebanon 24
07-10-2023 | 05:06
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أدانت الولايات المتحدة، الهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل، والذي شمل إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل عدد من مسلحي الحركة الحاكمة لقطاع غزة، تجاه المناطق الجنوبية لإسرائيل.

وقالت القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأميركية لدى إسرائيل، ستيفاني هاليت، عبر منصة "إكس": "أدين إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب إرهابيي حماس على المدنيين الإسرائيليين"، مضيفة: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".
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وتابعت: "إنني على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين، وأؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية".
 
وتابعت: "لقد أزعجتنا الصور الآتية من جنوب إسرائيل عن القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي الإرهابيين من غزة".
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