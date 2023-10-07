الجبهات قد تتوسّع.. "حماس" تحذّر اسرائيل: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت!

أشار المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني لـ"الجديد" الى أنه "اذا ارتكب العدو الاسرائيلي حماقات عبر اغتيالات خارج الأراضي الفلسطينية فقد تتوسع الجبهات".





وتابع: "نقول لأسرانا بأن الايام المقبلة مليئة بالمفاجآت".

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