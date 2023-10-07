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عربي-دولي

الجبهات قد تتوسّع.. "حماس" تحذّر اسرائيل: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت!

Lebanon 24
07-10-2023 | 05:14
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أشار المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني لـ"الجديد" الى أنه "اذا ارتكب العدو الاسرائيلي حماقات عبر اغتيالات خارج الأراضي الفلسطينية فقد تتوسع الجبهات".


وتابع: "نقول لأسرانا بأن الايام المقبلة مليئة بالمفاجآت".
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