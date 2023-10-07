مقطع فيديو ينتشر لمسنة إسرائيلية قام بأسرها أفراد كتائب القسام

قام أفراد من كتائب "القسام" بأسر سيدة مسنة اسرائيلية، إثر عملية "طوفان الاقصى". وبدت السيدة في الفيديو وهي في عربتها الخاصة بعدما قام الشبان باصطحابها الى غزة. وتداول الناشطون مقطع الفيديو على نطاق واسع، وعلق احدهم بالقول: "أهالي ونساء غزة يرحبون بمسنة إسرائيلية قام بأسرها أفراد كتائب القسام".