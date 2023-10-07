مقطع فيديو ينتشر لمسنة إسرائيلية قام بأسرها أفراد كتائب القسام

أهالي ونساء #غزة يرحبون بمسنة إسرائيلية قام بأسرها أفراد كتائب القسام من مستوطنات غلاف غزة#فيديو#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zEMB5eJli7
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 7, 2023
أهالي ونساء #غزة يرحبون بمسنة إسرائيلية قام بأسرها أفراد كتائب القسام من مستوطنات غلاف غزة#فيديو#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zEMB5eJli7
شبان فلسطينيون يأخذون مسنة إسرائيلية أسيرة في جولة غزاوية!!#طوفان_الأقصى #الميادين #غزة #فلسطين pic.twitter.com/HSIpGDvfhP
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 7, 2023
شبان فلسطينيون يأخذون مسنة إسرائيلية أسيرة في جولة غزاوية!!#طوفان_الأقصى #الميادين #غزة #فلسطين pic.twitter.com/HSIpGDvfhP