اسرائيل تكشف بالأرقام عن حصيلة ضحايا "طوفان الأقصى"

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن 22 إسرائيليا على الأقل قتلوا خلال عملية التسلل التي شنتها حركة "حماس".





بدورها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه "تم نقل 545 مصاباً إلى المستشفيات إثر الهجمات".

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