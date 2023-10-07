Advertisement

عربي-دولي

اسرائيل تكشف بالأرقام عن حصيلة ضحايا "طوفان الأقصى"

Lebanon 24
07-10-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1114560-638322807408641380.JPG
Doc-P-1114560-638322807408641380.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن 22 إسرائيليا على الأقل قتلوا خلال عملية التسلل التي شنتها حركة "حماس".


بدورها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه "تم نقل 545 مصاباً إلى المستشفيات إثر الهجمات".
Advertisement
 
 
وكانت قد أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" صباح اليوم السبت، حيث تم إطلاق كثيف للصواريخ من غزة نحو إسرائيل وتغلغل مقاتلوها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2023-10-07
08:46 | 2023-10-07
15:03 | 2023-10-07
14:57 | 2023-10-07
14:47 | 2023-10-07
14:31 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24