بين الدعوة للتهدئة والتنديد.. هكذا أتت ردود الفعل العربية والدولية على "طوفان الأقصى"

بين الدعوة للتهدئة والتنديد، جاءت ردود الفعل العربية والدولية على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" على إسرائيل، اليوم.وحذرت مصر في بيان من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر". قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مصر تجري اتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية.بدورها، قالت الخارجية السعودية في بيان: "تتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".من جهتها، دانت القائمة بالأعمال المؤقتة لبعثة الولايات المتحدة في إسرائيل ستيفاني هاليت "إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب إرهابيي حماس على المدنيين الإسرائيليين"، وتابعت: "إنني على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين، وأؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية".

كذلك، اشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الى أن "البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وقال: "سنعمل على ضمان إمداد إسرائيل بكل ما يلزمها للدفاع عن نفسها".

من جهتها، دعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "ضبط النفس". وقال موفد الكرملين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "إننا على اتصال مع الجميع. مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب".أما المملكة المتحدة فدانت بدورها، "من دون لبس هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين"، في بيان صدر السبت عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي. وكتب كليفرلي على منصة "إكس" أن "المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تضرب إسرائيل حاليا. وأعرب عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر منصة "إكس": "أندد بشدة بالهجمات الإرهابية على إسرائيل من غزة. يجب أن يتوقف العنف وإطلاق الصواريخ على المدنيين الأبرياء الآن. نتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".كذلك، حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل والفلسطينيين على "التصرف بعقلانية"، داعيا إلى الامتناع عن الأعمال العدائية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع.أماخوسيه مانويل ألباريس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، فكتب عبر منصة "إكس": "نندد بشدة بالهجمات الإرهابية بالغة الخطورة التي تنطلق من غزة ضد إسرائيل"، مضيفاً: "لقد تأثرنا جدا بهذا العنف العشوائي. كل تضامننا مع الضحايا".