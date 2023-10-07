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عربي-دولي

من 2005 حتى 2023.. تسلسل زمني لمواجهات قطاع غزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 10:00
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تحت عنوان: "من 2005 حتى 2023.. تسلسل زمني لمواجهات قطاع غزة"، جاء في موقع "سكاي نيوز"
 
نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، صباح السبت، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور مسلحين تابعين لها السياج الحدودي.
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وقالت إسرائيل إنها على شفا حرب وبدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.

ويسرد الجدول الزمني التالي الذي يبدأ مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، المواجهات الرئيسية بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في القطاع الساحلي المزدحم الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة:


15 اب 2005: انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع.
25 كانون الثاني 2006: حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس "نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل".
25 تموز 2006: مسلحون من حماس يأسرون جلعاد شليط، المجند في الجيش الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع، وتم إطلاق سراح شليط في النهاية بعد أكثر من 5 سنوات في عملية لتبادل الأسرى.
27 كانون الاول 2008: إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت جنوب إسرائيل.
14 تشرين الثاني 2012: إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.
تموز واب 2014: أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت 7 أسابيع وأسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

اذار 2018: بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين، ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.
ايار 2021: بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس، وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل، وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة، واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقلعن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.
اب 2022: مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا، بينهم 15 طفلا في أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام بدأت حين استهدفت ضربات جوية إسرائيلية قياديا كبيرا في حركة الجهاد، وردا على ذلك، أطلقت حركة الجهاد أكثر من ألف صاروخ باتجاه إسرائيل.
كانون الثاني 2023: حركة الجهاد في غزة تطلق صاروخين باتجاه إسرائيل بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين وقتلت 7 مسلحين فلسطينيين ومدنيين اثنين، وأدت الصواريخ إلى انطلاق صافرات الإنذار في التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود لكنها لم تسفر عن إصابات، وإسرائيل ترد بشن غارات جوية على غزة.
تشرين الاول 2023: نفذت حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، إذ أطلقت بشكل مباغت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور مسلحين السياج الحدودي. وقالت إسرائيل إنها على شفا حرب وإنها بدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة واستدعت جنود الاحتياط. (سكاي نيوز) 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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