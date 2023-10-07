حماس تواصل "طوفان الأقصى" بعمق إسرائيل.. والأخيرة تعلن حالة الطوارئ (فيديوهات وصور)

نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، صباح اليوم السبت. يوم سيسجله التاريخ لطوفان من نوع اخر، هو "طوفان الاقصى" الذي أدى الى مقتل عشرات الاسرائيليين وجرح المئات واسر عددا كبيرا منهم. طوفان ردت عليه اسرائيل بـ"السيوف الحديدة" وسط تنديد عربي واسع بالعملية الاسرائيلية، ودخول دول على خط المفاوضات وعلى رأسها مصر. في وقت واصلت فيه "حماس" ومعها الفصائل التي انضمت اليها بضرب العمق الاسرائيلي.

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في إسرائيل على خلفية الهجوم الواسع وغير المسبوق لكتائب القسام التابعة لحركة حماس ضد أهداف إسرائيلية.



وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير أعلن حالة الطوارئ المدنية في جميع أنحاء إسرائيل. جاء ذلك في اعقاب الانتهاء من تقييم الوضع من قبل الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون والجيش الإسرائيلي برئاسة بن غفير.



وأمر بن غفير بإعلان حالة الطوارئ، ما سيسمح لقوات الشرطة بممارسة صلاحيات إضافية. ومن المتوقع أن يدخل الإعلان حيز التنفيذ في المساء.



بالإضافة إلى ذلك، قرر الوزير ومفوض الشرطة تجنيد أكبر عدد ممكن من متطوعي الشرطة، ووقف الدورات وتسليح جميع القوات بالكامل في جميع المناطق.

صور متداولة لاقتحام فصائل فلسطينية مسلحة لقواعد إسرائيلية #العربية pic.twitter.com/QMn1VdzQzb — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023 Advertisement

مقتل اسرائيليين



وأقرت إسرائيل بمقتل 42 شخصا وإصابة 740 بينهم حالات حرجة في الهجوم الذي تشنه حماس، ولكن وسائل اعلامية اكدت انّ الأعداد أكثر بكثير.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن حماس أسرت 53 إسرائيليا على الأقل منذ الصباح، فيما أعلنت حماس أنها أسرت 35 جندياً ومستوطناً واحداً. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج لعدة ساعات لإعادة السيطرة على المستوطنات المحاذية للقطاع.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 فلسطينيا وإصابة قرابة ألف شخص منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم السبت.



ووفق وزارة الصحة فإن مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:



غزة: (35) شهيد وما يقارب (160) إصابة.

خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.

الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.

وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.

رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.

مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)

مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)

اشتباكات ضارية

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة، فيما فر المئات من سكان قطاع غزة من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل.

ونقل تلفزيون "أي 24" عن مفوض الشرطة الإسرائيلي القول إن مسلحين من حركة حماس اشتبكوا في معارك في 21 موقعا في جنوب إسرائيل.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اشتباكات ضارية تدور بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في عدة بلدات. وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات التسلل تمت بطائرات شراعية وبحرا وبرا. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القتال دائر عند معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة وقاعدة زاكيم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، السبت، متوعداً بأن حماس ستتحمل عواقب هجماتها الصاروخية.

ردود فعل

وسجلت الدول العديد من المواقف وردود الافعال بعد طوفان الاقصى، لمعرفة المزيد، يمكن ا لضغط هنا:

فيديوهات

وتم تداول فيديوهات كثيرة لاسر مجندين، يمكن الضغط هنا للمشاهدة. وكذلك لحجم الدمار الذي لحق بالمباني التي يقطنها مستوطنون.

رصد مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الكبير، الذي لحق بأحد المباني في مدينة تل أبيب، جراء استهدافه بضربة صاروخية.



وفي الفيديو، يمكن رؤية المبنى مدمرا بالكامل والنيران ما تزال مشتعلة في بعض أجزائه.

⚡️دمار في تل أبيب بعد سقوط صاروخ من غزة على المدينة pic.twitter.com/4nxCX0BUOi — Arab-Military (@ashrafnsier) October 7, 2023

وكذلك نشر إعلام تابع لحركة حماس، صورا للحظات الأولى من العملية العسكرية في غلاف قطاع غزة.



وأعلن قائد "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف اليوم السبت، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل. وقال الضيف في رسالة صوتية "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو (إسرائيل)".