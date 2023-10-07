بيان عاجل للبنتاغون بشأن هجوم "حماس" على إسرائيل

اشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الى أن "البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وقال: "سنعمل على ضمان إمداد إسرائيل بكل ما يلزمها للدفاع عن نفسها".