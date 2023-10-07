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بيان عاجل للبنتاغون بشأن هجوم "حماس" على إسرائيل

Lebanon 24
07-10-2023 | 08:43
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اشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الى أن "البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
 
 
وقال: "سنعمل على ضمان إمداد إسرائيل بكل ما يلزمها للدفاع عن نفسها".
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